العجواني لـ«المال»: إنشاء مدينة للصناعات الهندسية يتكلف 4 مليارات جنيه



تستعد شعبة العدد والآلات برئاسة مصطفى العجواني، بإرسال مذكرة تفصيلية بمشروع إنشاء مدينة الصناعات الهندسية، إلى كل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، وإرسالها للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك لعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أملا عرض المشروع في المؤتمر الاقتصادى من 23-25 أكتوبر الجاري لمناقشة الأزمة الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري.

وقال المهندس مصطفى العجواني رئيس مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ردا علي سؤال للمال إن التكلفة الاستثمارية للمدينة بنحو 4 مليارات جنيه.

وشدد على ضرورة وضعها على قائمة أولويات المؤتمر الاقتصادى، لما لها من أهمية كبرى في تحقيق طفرة صناعية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بقطاع العدد والآلات والماكينات الصناعية.

وأضاف أن مصر تمتلك كافة فرص التصنيع، ولديها عمال وفنيين ذو كفاءة عالية، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء أول مدينة صناعية في مصر لتصنيع العدد اليدوية والآلات والماكينات الصناعية التي يحتاجها أي مصنع بدلا من استيرادها من الخارج بمليارات الجنيهات، موضحا أن المشروع سيوفر ملايين الدولارات وآلاف فرص العمل للشباب.

وأشار مصطفى العجواني، إلى أنه سيتم تصنيع العدد اليدوية التي تستورد من الخارج كـ “المفك، البنسة، مفتاح الأمبوبة، وغيرها”، بجانب الماكينات الصناعية، التي سيتم تصنيعها ومنها؛ ماكينات CNC للأخشاب وماكينات CNC ليزر تقطيع لتشكيل المعادن بأنواعها، وماكينات اللحام بالليزر، وماكينات قطع بالسلك، وماكينات حفر على المعادن بجميع أنواعها، وماكينات حقن ونفخ البلاستيك، وماكينات التعبئة والتغليف.

وأضاف أن مجموعة العجواني لها باع طويل في صناعة وتجارة الماكينات الصناعية ومعدات الورش منذ 50 عاما، مؤكدا أن تصنيع الماكينات وأدوات الورش لا غنى عنها في أي مصنع أو ورشة.

وشدد على ضرورة دعم التصنيع وإعطاء مزيدا من الحوافز والتسهيلات التي تشجع التصنيع المحلي ومن ثم التصدير بدلا من الاستيراد من الخارج، فالتصنيع أول خطوة في تقدم أي دولة، وتوفر ملايين الدولارات بالإضافة إلى آلاف فرص للشباب.