العجواني: إقامة منطقة صناعية للآلات والمعدات سيوفر 2.5 مليار دولار سنويا

قونيا - محمد ريحانقال حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأتراك، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المنطقة الصناعية لإنتاج المعدات والآلات التي تعتزم جمعية الأتراك المصريين إنشاءها سيتم من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم "هيا نصنع



قونيا – محمد ريحان

قال حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأتراك، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المنطقة الصناعية لإنتاج المعدات والآلات التي تعتزم جمعية الأتراك المصريين إنشاءها سيتم من خلال شركة مصرية تركية مشتركة تحت اسم “هيا نصنع معا للتنمية الصناعية الهندسية”.

وأشار خلال مشاركته في اليوم الأول لمؤتمر “هيا نصنع معا” الذي تنظمه الجمعية، في مدينتي قونيا و اسطنبول في الفترة من 26 نوفمبر ويستمر حتي 1 ديسمبر ، الى انه يتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الجهات الحكومية المصرية لتخصيص الارض، حيث يتم حاليا تحديد موقع الارض إما في العاشر من رمضان او مدينة بدر الصناعية.

وكشف العجواني عن ان انشاء مدينة صناعية للصناعة المعدات والماكنيات وخطوط الانتاج من شأنه توفير نحو 2.5 مليار دولار قيمة وارداتنا سنويا من الالات والمعدات، متوقعا ان يتم توفير نحو 500 ميلون دولار في العام الاول من تشغيل المدينة، فيما توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.

وأضاف أن المدينة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وجمع الصناعات المغذية والوسيطة تحت مظلة واحدة بالمدينة الهندسية، مؤكدا أن ذلك سيساعد في تيسيير انشاء المزيد من المصانع ويحد من تكلفة توفير المعدات وخطوط الانتاج.

وكشف عن خطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالقطاع الصناعي المصري، وذلك بتمويل وخبرات تركية، من خلال انشاء عدد من المدارس الفنية ومراكز التدريب للعمال بالمناطق الصناعية المختلف بعدد من المحافظات المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة العامل المصري ومن ثم رفع انتاجيته ومدى اضافته للصناعة المحلية، كذلك المساهمة في تشغيل الشباب والحد من ازمة البطالة.