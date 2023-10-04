العجز في الميزان التجاري يتراجع إلى 31.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على 31.6 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار .

العجز في الميزان التجاري

وأرجع تقرير بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.

وفسر المركزي، انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الانخفاض تركز في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والبوليمرات بروبلين وكذا التليفونات المحمولة.

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.

وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

ووفقا للتقرير، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج .