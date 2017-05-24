العجز فى الموازنة يهبط إلى 8% فى 9 شهور

خالد بدر الدين تراجع العجز فى الموازنة المصرية إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية الحالية المنتهية 30 يونيو المقبل. وذكرت وكالة رويترز أن عجز الموازنة تراجع مقارنة بـ9.4% خلال نفس الشهور من السنة…



خالد بدر الدين

تراجع العجز فى الموازنة المصرية إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال التسعة شهور الأولى من السنة المالية الحالية المنتهية 30 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن عجز الموازنة تراجع مقارنة بـ9.4% خلال نفس الشهور من السنة المالية الماضية.

وكانت الحكومة المصرية قد توقعت فى أبريل الماضى أن يصل العجز فى الموازنة إلى 10.9% مع نهاية السنة المالية الحالية كما تستهدف تقليص هذا العجز إلى 9.1% فى السنة المالية المقبلة.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية ضمن شروط صندوق النقد الدولى لمنحها قروض تبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.