العجز التجاري للهند يقفز لأعلى مستوى منذ 4 أعوام

رويترزأظهرت بيانات حكومية، اليوم، أن العجز التجاري للهند في يناير الماضي قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 أعوام ونصف العام بفعل قفزة في فاتورة واردات النفط والفحم غطت على زيادة في الصادرات.وزاد العجز التجاري إلى 16.3 مليار دولار الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو 2013، ومقارنة مع 14.88 مليار دو

رويترز



أظهرت بيانات حكومية، اليوم، أن العجز التجاري للهند في يناير الماضي قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 أعوام ونصف العام بفعل قفزة في فاتورة واردات النفط والفحم غطت على زيادة في الصادرات.

وزاد العجز التجاري إلى 16.3 مليار دولار الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو 2013، ومقارنة مع 14.88 مليار دولار في ديسمبر.

وأشارت بيانات من وزارة التجارة والصناعة إلى أن واردات البلد الواقع في جنوب آسيا في يناير ارتفعت بنسبة 26.10 % على أساس سنوي إلى 40.68 مليار دولار. وزادت الصادرات 9.07 % إلى 24.38 مليار دولار.

واستورد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم نفطا خاما ومنتجات مكررة قيمتها 11.66 مليار دولار في يناير بزيادة حوالي 42.6 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما يرجع إلى صعود أسعار النفط العالمية ومع توسيع الهند طاقتها للتكرير.

وأظهرت البيانات أن واردات ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم من المعدن النفيس هبطت 22 % في يناير.

وأشارت البيانات إلى أن العجز التجاري في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل الماضي زاد بمقدار 42.8 مليار دولار ليصل إلى 131.15 مليار دولار. وقد يضع ذلك ضغوطا على ميزان المعاملات الجارية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.