العجز التجاري لتركيا قفز إلى 8.167 مليار دولار خلال يونيو

قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا 184.5% على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو، وفقاً لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء يوم الجمعة.

صعود العجز التجاري لتركيا

البيانات أشارت إلى أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار بارتفاع 39.7%، بينما زادت الصادرات 18.7% إلى 23.428 مليار دولار.

تهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة، وفقاً لرويترز

السياحة

أظهرت البيانات أن عجز المعاملات الجارية في النصف الأول من العام ارتفع 142.7% إلى 51.40 مليار دولار، رغم قفزة عائدات السياحة في الربع الثاني بلغت 190% إلى 8.7 مليار دولار.

جاء 83.8% من هذا الدخل من زوار أجانب و16.2% من مواطنين أتراك مقيمين في الخارج.

يسجل ميزان المعاملات الجارية نشاط الدولة في تصدير السلع والخدمات مثل السياحة ودخل الاستثمار وتحويلات العاملين في الخارج.

في عام 2021، تضاعفت عائدات السياحة في تركيا لتصل إلى ما يقرب من 25 مليار دولار، بعد أن تعافت من تأثير جائحة كورونا، لكنها ظلت أقل بكثير من 34.5 مليار دولار المسجلة في عام 2019.