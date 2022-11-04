العجز التجاري لأمريكا يرتفع في سبتمبر إلى 73.3 مليار دولار

سجل العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية صعودًا حادًّا في شهر سبتمبر الماضي، وذلك على الأرجح بسبب تداعيات الصعود القوي لسعر الدولار وهبوط العالمي على الصادرات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع 11.6% إلى 73.3 مليار دولار، وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1%، بينما زادت الواردات 1.5%.

كان انخفاض العجز التجاري المحرك الرئيسي لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.6% في الربع الثالث، بعد الانكماش بوتيرة 0.6% في الربع الثاني.