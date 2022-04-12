العجز التجاري في تونس يرتفع إلى 4.3 مليار دينار في الربع الأول

ارتفع العجز التجاري في تونس إلى 4.3 مليار دينار في الربع الأول من 2022 بما يساوي 1.44 مليار دولار، وفق قناة العربية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الثلاثاء، إن العجز التجاري للبلاد ارتفع إلى 4.3 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، من 3 مليارات في نفس الفترة من 2021.

وزادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار.

بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار (4.7 مليار دولار).

والعجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.