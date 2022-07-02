العجز التجاري في تركيا يقفز 184% خلال يونيو

قفز العجز التجاري في تركيا بنسبة 184.3 % على أساس سنوي في يونيو المنصرم إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز، وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة التركية اليوم السبت، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية زادت 18.5 % إلى 23.40 مليار دولار في يونيو في حين قفزت الواردات 39.6 % إلى 31.56 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.

كان عجز التجارة الخارجية قد ارتفع في مايو الماضي بنسبة 155.2٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وارتفع من 4 مليارات و 156 مليون دولار إلى 10 مليارات و 605 ملايين دولار، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات 79.8٪ في مايو 2021، انخفضت إلى 64.2٪ في مايو 2022.

ووفقًا لإحصاءات التجارة الخارجية في مايو الماضي الصادرة عن مركز الإحصاء التركي ارتفع عجز الميزان التجاري فى مايو بنسبة 155% عن نفس الفترة منذ عام مضى، بينما قفز العجز بنسبة 136% فى الفترة من يناير وحتى مايو 2022.

وارتفع عجز التجارة الخارجية فى مايو الماضي بنسبة 155.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وارتفع من 4 مليارات و 156 مليون دولار إلى 10 مليارات و 605 ملايين دولار، فى حين بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات 79.8% فى مايو 2021، وانخفضت إلى 64.2% فى مايو الماضى.

وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 136% في الفترة من يناير إلى مايو من 18 مليارا و 310 ملايين دولار إلى 43 مليارا و 206 ملايين دولار، فى حين بلغت نسبة تغطية الصادرات والواردات 82.3% فى الفترة من يناير إلى مايو 2021، إلا أنها انخفضت إلى 70.3% فى الفترة نفسها من عام 2022.