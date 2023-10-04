العجز التجاري في تركيا يتقلص بشكل حاد في سبتمبر جراء تراجع الواردات

تقلّص العجز التجاري في تركيا بشكل حاد في سبتمبر في ظل ارتفاع الصادرات للشهر الثالث على التوالي وتراجع الواردات، مدفوعاً بتباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف الليرة، بحسب وكالة بلومبرج.

فجوة التجارة الخارجية بلغت أقل بقليل من 5 مليارات دولار، مقارنة بـ9.6 مليار دولار في العام السابق، وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنها وزير التجارة عمر بولات، اليوم الأربعاء، مضيفاً أن الصادرات زادت 0.3%، بينما انخفضت الواردات 14.1%.

تقلص العجز التجاري في تركيا

ويأتي تباطؤ الشحنات القادمة من الخارج في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي التركي، الذي اتبع سياسة للسيطرة على نمو الائتمان منذ الانتخابات العامة في مايو. وقالت مجموعة المصدرين الأتراك “تي آي إم” (TIM) إن الصادرات صمدت بشكل أفضل على الرغم من أن أكبر الأسواق التركية في أوروبا تظهر علامات على انخفاض الطلب.

الليرة التركية فقدت نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وجاء معظم الانخفاض في أعقاب الانتخابات. كما قدم ضعف العملة دفعة للمصدِّرين وجعل بعض الواردات باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين.