العجز التجاري التركي يرتفع والصادرات تتراجع

ارتفع العجز التجاري التركي 169.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 6.312 مليار دولار.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليارا في أغسطس، بحسب شبكة روسيا اليوم.

كما ارتفعت واردات الذهب 394% لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.

ووفق رويترز هبطت الليرة التركية قليلا يوم الأربعاء فيما يدرس مستثمرون ما إذا كانت خطوات التشديد النقدي غير الرسمية التي تبناها البنك المركزي بلغت نهايتها بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة التمويل مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الليرة 7.3790 مقابل الدولار بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 7.3750 يوم الثلاثاء. وفقدت العملة قرابة 19 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمئة سعيا لدعم العملة.

ونتيجة خطوات التشديد، ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل تدريجيا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى 10.15 بالمئة يوم الثلاثاء من 7.34 بالمئة في 16 يوليو، وفق رويترز.