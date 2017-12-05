العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى في 9 أشهر

رويترز ارتفع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي مسجلا أعلى مستوى في 9 أشهر مع زيادة فاتورة الواردات بفعل صعود أسعار النفط، ما يشير إلى أن التجارة قد يكون لها تأثير سلبي على النمو في الربع الأخير…

رويترز

ارتفع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي مسجلا أعلى مستوى في 9 أشهر مع زيادة فاتورة الواردات بفعل صعود أسعار النفط، ما يشير إلى أن التجارة قد يكون لها تأثير سلبي على النمو في الربع الأخير من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، إن العجز التجاري زاد بنسبة 8.6% إلى 48.7 مليار دولار. وهذا هو أكبر عجز منذ يناير وجاء في أعقاب عجز بلغ 44.9 مليار دولار في سبتمبر.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتسع العجز التجاري إلى 47.5 مليار دولار في أكتوبر.

وزادت واردات السلع والخدمات 1.6 % إلى مستوى قياسي بلغ 244.6 مليار دولار في أكتوبر. وسجلت واردات السلع أعلى مستوى منذ مايو 2014 وسط زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في واردات النفط الخام. وبلغ متوسط سعر النفط المستورد 47.26 دولار للبرميل في أكتوبر وهو الأعلى منذ أغسطس 2015 .

واستقرت صادرات السلع والخدمات عند 195.9 مليار دولار في أكتوبر مع هبوط شحنات فول الصويا 1.4 مليار دولار وانخفاض صادرات الطائرات المدنية 1.1 مليار دولار. لكن صادرات الإمدادات الصناعية ارتفعت بمقدار 2.6 مليار دولار إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 . وأظهرت صادرات المنتجات البترولية أفضل أداء منذ سبتمبر 2014 .

وزاد العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي له حساسية سياسية، 1.7 % إلى 35.2 مليار دولار. وقفز العجز التجاري مع المكسيك 15.9 % إلى 6.6 مليار دولار.

