العثور على متفجرات واعتقال شخص سابع في مانشستر

سكاي نيوز أفادت وسائل إعلام بريطانية بعثور الشرطة على متفجرات خلال حملة تمشيط في مدينة مانشستر في الوقت الذي أعلن فيه عن اعتقال شخص سابع على ارتباط بالاعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا في المدينة الواقعة بشمال غرب إنجلترا. وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم تفجير إحدى العبوات في وأن أجهزة الأمن قلقة م

سكاي نيوز

أفادت وسائل إعلام بريطانية بعثور الشرطة على متفجرات خلال حملة تمشيط في مدينة مانشستر في الوقت الذي أعلن فيه عن اعتقال شخص سابع على ارتباط بالاعتداء الذي أودى بحياة 22 شخصا في المدينة الواقعة بشمال غرب إنجلترا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم تفجير إحدى العبوات في وأن أجهزة الأمن قلقة من أن تقوم شبكة عازمة على تنفيذ هجمات أخرى بتصنيع مزيد من القنابل.

وأشارت الشرطة إلى أن عملية الاعتقال السابعة تمت إثر مداهمة في مدينة نونيتون في وارويكشاير بوسط إنجلترا.

وهذه أول عملية اعتقال تتم خارج منطقة مانشستر في إطار الاعتداء الذي ارتُكب الاثنين.

وكانت الشرطة قد أوضحت أنها نفّذت “مداهمات مساء (الأربعاء) في بلاكلي” أحد أحياء شمال مانشستر، مشيرة إلى أنها “اعتقلت امرأة” من دون أن تُعطي تفاصيل عن عمرها أو هويتها.

وكان ستة أشخاص قد اعتُقلوا الثلاثاء والأربعاء في إطار هذه القضية.

من جهة أخرى، ذكر مسؤول حكومي كبير أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم اختصار زيارتها لصقلية لحضور اجتماع مجموعة السبع بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا إلى حرج في أعقاب تفجير مانشستر.

وكان من المقرر أن تبقى ماي في اجتماع الدول الصناعية الكبرى في العالم حتى نهاية البرنامج يوم السبت لكنها الآن تعتزم المغادرة بعد اليوم الأول.

وقال المسؤول “بناء على حقيقة أن لدينا مستوى تهديد حرجا في الوقت الحالي وفي ظل الوضع الراهن هناك فإن رئيسة الوزراء تخطط حاليا لبرنامج مختصر في (قمة) مجموعة السبع ولذلك من المرجح أن تعود مساء الجمعة”.