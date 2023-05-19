العثور على فتاة الدقهلية المتغيبة عن منزلها

تمكنت الأجهزة الأمنية، من العثور على فتاة متغيبة عن منزلها بعدما تركته عقب وقوع خلاف مع شقيقها في محافظة الدقهلية ، وتداول الواقعة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تغيب تلك الفتاة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس- بتغيب كريمته بسبب خلاف بين المذكورة وشقيقها، مضيفًا أنها لا تعاني من ثمة أمراض عقلية أو عصبية.

وأمكن تحديد مكان المتغيبة بمحافظة بني سويف، وضبطها وبسؤالها قررت بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب المشار إليها.

وأضافت أنها تعرفت على إحدى السيدات في موقف المنصورة عن طريق الصدفة وكانت برفقتها، ولا تتهم أحد بالتسبب في غيابها، وتم تسليمها لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.