العثور على فتاة أجنبية متغيبة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تغيب إحدى الفتيات من حاملي جنسية إحدى الدول في محافظة القاهرة ، عقب خروجها من مسكنها.

وبالفحص أمكن تحديد الفتاة المعنية بالخبر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة ، وبالانتقال لمحل إقامتها تقابلت مع والدتها “تحمل ذات الجنسية”، ومقيمة بذات العنوان، وبسؤالها أيدت ما سبق.

وأضافت أنها لم تحرر محضرًا في هذا الشأن، وعقب ذلك أمكن العثور على المتغيبة أثناء تواجدها بمنطقة المعادي في القاهرة.

وبمناقشتها عن سبب تغيبها، قالت إنها خرجت من مسكنها بإرادتها وتوجهت صحبة أحد أصدقائها بمنطقة المعادي حتى تاريخ العثور عليها، ولم تتهم أحد بشئ.

واتخذت الإجراءات القانونية، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.