العثور على «طالبة الشيخ زايد» المتغيبة عن المنزل بعد أداء الامتحانات

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص يطلب المساعدة في العثور على كريمته طالبة المتغيبة، عقب خروجها لأداء الإمتحانات وعدم عودتها لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، من ربة منزل -مقيمة بدائرة القسم- بتغيب الفتاة المشار إليها، وأقرت بأن المتغيبة نجلتها بالتبني.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة شخص -مقيم بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فهربت صحبته، وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب توكيل شخص -مقيم بمحافظة الشرقية- لعدم إتمامها السن القانوني “تم ضبطه”.

وبمواجهته أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.