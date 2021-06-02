العثور على سيدة متغيبة عن منزلها في الدقهلية

توصلت أجهزة الأمن إلى مكان العثور على سيدة متغيبة عن منزلها في محافظة الدقهلية ، وتمكنت من إعادتها لأسرتها.

تلقى مركز شربين في محافظة الدقهلية بلاغًا من مواطن عن تغيب زوجته، موضحًا أنها تعاني من مرض نفسي، وبسؤال والد المبلغ بغيابها أقر بذات المضمون.

وبإجراء التحريات والفحص أمكن تحديد مكان الغائبة، وتبين تواجدها برفقة عامل -مقيم بالشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين، وبمواجهة السيدة قررت بترك منزل الزوجية لوجود خلافات بينها وزوجها.

وأضافت أنها توجهت للإقامة لدى المذكور لوجود علاقة عاطفية بينهما، وكانت تقيم بصحبته طوال فترة غيابها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.