العثور على سيدة متغيبة عن منزلها أثناء تواجدها في دهب

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على سيدة متغيبة عن منزلها في محافظة الشرقية، بعدما تركته وسافرت للإقامة في دهب محافظة جنوب سيناء بسبب خلافات زوجية.

كان مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية ، قد تلقى بلاغًا من مواطن يفيد بغياب كريمته “ربة منزل”- مقيمة طرفه- عن مسكنهما مُنذ يوم 3 الجاري عقب خروجها للتوجه لإحدى المستشفيات رفقة زوجة شقيق زوجها، وما قررته الأخيرة بترك المُتغيبة لها أمام المستشفى والسير بمفردها.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان المذكورة، بنطاق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، صحبة شخص -مقيم بمحافظة القليوبية- ترتبط به بعلاقة صداقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين اختلاقها واقعة غيابها لخلافات زوجية، واتخذت الإجراءات القانونية.