العثور على سيدة السويس المتغيبة عن منزلها

توصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان سيدة محافظة السويس المتغيبة عن منزلها، بعدما اتضح تركها المنزل بسبب خلافات مع زوجها.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر بعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بشأن إختفاء سيدة في محافظة السويس ، واستغاثة أهليتها لمساعدتهم في العثور عليها.

وبالفحص تبين ورود بلاغًا للأجهزة الأمنية من شخص -مقيم بمحافظة السويس- عن غياب زوجته ربة منزل عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المذكورة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحر الأحمر، وتركها منزل الزوجية برغبتها عقب تصاعد الخلافات الزوجية مع زوجها، وإقامتها بمفردها بالشقة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية بعودتها.