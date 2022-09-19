العثور على دولفين نافق جرفته مياه البحر بمرسى مطروح

عثرت أجهزة مدينة مرسي مطروح علي دولفين نافق صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة 5 فجراً ، الذي يزن حوالي 25 كجم بطول 2.5 متر، أمام أحدي الألسنة بشاطئ مطروح العام خلف مديرية الأمن.

وقال رضا جاب الله، رئيس مركز و مدينة مرسى مطروح، إن عقب تلقي البلاغ من غرفة عمليات المحافظة علي الفور تم توجيه نائب رئيس المدينة لمكان البلاغ خلف مديرية الأمن، وتم التعامل مع الدولفين النافق بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة ، والاجهزة الأمنية المعنية.

وأكد جاب الله علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي شدد على التنسيق مع شئون البيئة والأجهزة المعنية لسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الدولفين النافق طبقا لاشتراطات البيئة .

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن نقل الدولفين النافق تحت إشراف نائب رئيس المدينة من علي شاطئ مطروح العام لدفنه بالاشتراطات البيئية الذي يبلغ وزنه 25 كجم تقريبا بطول 2.5 متر ، وهو في حالة سيئة ونافق منذ فترة وجرفته مياه البحر علي شواطئ المدينة.