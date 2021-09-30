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العثور على جزء من معبد يوناني أثناء تنقيب شخص عن الآثار بسوهاج

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.
أماني عوض 12:21 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21 12:21 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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عثرت الأجهزة الأمنية المعنية على جزء من معبد يوناني أثناء القبض على مواطن متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل مسكنه في محافظة سوهاج.

ترجع التفاصيل إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط شخص -مقيم بسوهاج- بتهمة الحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وتبين من المعاينة وجود حفر مربع الشكل بعمق 3 أمتار أسفله سرداب حجري بطول 6م، كما ضبطت الأدوات المستخدمة في الحفر وتروسيكل “بدون لوحات معدنية”.

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وبالتنسيق مع الجهات المختصة، أفادت بأن السرداب أثرى عبارة عن جزء من معبد يرجع للعصر اليوناني الروماني.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر للتنقيب عن الآثار، بقصد التربح، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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