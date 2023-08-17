العثور على جثمان «مسن» مذبوحًا في ظروف غامضة بمدينة بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة مسن مذبوحًا في ظروف غامضة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وتحقق أجهزة البحث الجنائي لكشف ملابسات الجريمة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بها إصابات متفرقة بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وفرض كردونًا أمنيًا بمسرح الحادث.

وتبين من الفحص الأولى أن الجثة لشخص مسن يدعى “محمد. ط” ويبلغ من العمر 70 عامًا، وبها آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة بجسده.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان مع إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبيها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.