العثور على جثة ممثلة هندية متحللة في شقتها

سبوتنيكعثرت الشرطة الهندية على جثة الممثلة الهندية كريتيكا شودري Kritika Chaudhary، متحللة في شقتها بمدينة مومباي.وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت إرسال الجثة للتشريح؛ لبيان سبب الوفاة، بحسب ما نشر موقع "hindustantimes".وتشتبه الشرطة في قتل الممثلة، نظرًا لوفاتها منذ أكثر من

سبوتنيك

عثرت الشرطة الهندية على جثة الممثلة الهندية كريتيكا شودري Kritika Chaudhary، متحللة في شقتها بمدينة مومباي.





وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت إرسال الجثة للتشريح؛ لبيان سبب الوفاة، بحسب ما نشر موقع “hindustantimes”.

وتشتبه الشرطة في قتل الممثلة، نظرًا لوفاتها منذ أكثر من ثلاثة أيام، والسبب الذي يجعل الشرطة تشكّ بالقتل، أن باب شقتها كان مُقفلًا من الخارج، والشهود أكدوا أنها كانت برفقة رجلين في آخِر مرة رأوها.

وكانت الشرطة قد تلقت مكالمة من الجيران، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي 12 يونيو، تفيد بأن رائحة كريهة مصدرها غرفة الممثلة بإحدى البنايات.