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العثور على أوان فخارية عمرها 2000 عام في الضفة الغربية

استخدم السكان اليهود الأدوات لتخزين الماء والطعام خلال الثورة الكبرى
أيمن عزام 2:25 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 2:25 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) أن علماء الآثار الإسرائيليين اكتشفوا أوان فخارية وأدوات لتخزين الطعام عمرها 2000 عام.

العثور على أوان فخارية

    وقالت الإدارة في بيان إنه تم العثور على المكتشفات في حفرة ماء بين آثار بلدة يهودية اكتشفت في موقع أثري في مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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    وأضافت أنه تم العثور على الأواني والجرار الفخارية داخل محاريب كبيرة مغطاة بالجبس في جدران حفرة الماء، موضوعة بشكل مرتب فوق بعضها البعض.

تخزين الطعام

    ووفقا لعلماء الآثار الإسرائيليين، استخدم السكان اليهود الأدوات لتخزين الماء والطعام خلال الثورة الكبرى ضد الإمبراطورية الرومانية، لهذا الغرض، قام السكان اليهود بتحويل فتحة المياه إلى قبو تخزين.

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    وأوضحت الإدارة المدنية أن الحفريات في الموقع كشفت على مدار العقد الماضي عن العديد من المكتشفات التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الثامن الميلادي.

وشملت هذه المكتشفات منازل وحمامات ومعصرة زيتون صناعية وكنيسة بيزنطية مرصوفة بالفسيفساء وحجرا قديما مزخرفا.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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