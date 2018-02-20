العثور على أحد سائقي أوبر لوس أنجلوس في مستشفى بعد اختفائه

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن قالت محطة سي بي اس الإخبارية إن سائق أوبر جوشوا ثيذ المختفي منذ 8 أيام عثر عليه اليوم في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس، ونقلت المحطة عن أصدقاء السائق قولهم إن ثيذ ربما تعرض لتخدير خلال الأيام الماضية. وكانت والدة ثيد قالت للصحف إن آخر مكالمة أجراها ابنها قبل اختفاؤه كان

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

قالت محطة سي بي اس الإخبارية إن سائق أوبر جوشوا ثيذ المختفي منذ 8 أيام عثر عليه اليوم في إحدى مستشفيات لوس أنجلوس، ونقلت المحطة عن أصدقاء السائق قولهم إن ثيذ ربما تعرض لتخدير خلال الأيام الماضية.

وكانت والدة ثيد قالت للصحف إن آخر مكالمة أجراها ابنها قبل اختفاؤه كانت مع النجدة “911” لكن المكالمة لم تكتمل بعد قطعها لأسباب مجهولة.

من جهتها، عثرت شرطة لوس أنجلوس على سيارة ثيد – نيسان ألتيما – يوم الاثنين الماضي، ولم تحدد طريقة التوصل إليها، لكن أحد الشهود أبلغ سي بي اس بأنه لاحظ وقوف السيارة بجانب منزله وعليها آثار دماء فأبلغ الشرطة بمواصفاتها.

ويطالب سائقي شركات سيارات الأجرة عبر الإنترنت باستحداث آليات لحمايتهم من المحتالين الذين قد يستخدمون التطبيق للإيقاع ببعضهم ثم سرقتهم أو قتلهم.

ومؤخرا، وقعت في مصر حوادث قتل لسائقين يعملون مع أوبر أو كريم من قبل عاطلين، ولاتزال الشركات عاجزة عن توفير الحماية لهم.