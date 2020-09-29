العثورعلى حيوان «عروس البحر» نافقة فى شواطئ مرسى علم

يعيش 30 عاما ويصل الى مرحلة النضج بعد 10 سنوات، و دورة حياته بطيئة

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الاحمر «هيبكا» العثور على حيوان «عروس بحر» نافقة على احد شواطئ جنوب مرسى علم، وهى من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تمثل عنصر جذب رئيسي الغطاسين للتصوير معها في الأعماق.

وقال الدكتور محمود حنفي المستشار البيئي لجمعية “هيبكا” في مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصري على قناة ام بي سي مصر، ان هذا الكائن يستطيع ان يعيش لمدة 30 عاما ويصل الى مرحلة النضج بعد 10 سنوات، ولفت الى ان دورة حياته بطيئة ولذلك هناك صعوبة في تعويض الفاقد منها.

وتابع ان تلك الكائنات مدرجة في القوائم الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض، وتتمثل اهميتها في البيئة البحرية كما لها اهمية للتنوع البيولوجي، و تعد اقتصاد وتحتاج الى الاستغلال الامثل لها ويهتم السائح الاجنبي برؤيتها والبحث عنها في البحر الاحمر.

وتلقت جمعية المحافظة على البيئة وادارة محميات البحر الاحمر إخطارا بالعثور على عروس بحر نافق ذكر يبلغ طوله ٣ امتار وذلك جنوب مدينة مرسى علم،و هو بالتحديد بشاطئ منطقة مرسي طنطب، حيث تبين من المعاينة المبدئية للحيوان النافق، ان سبب وفاته هو اصطدام أحد المراكب به مما تسبب فيه جروح غائره بالرأس والجسد.

كلفت وزارة البيئة لجنة من باحثي محميات مرسي علم للانتقال إلى موقع العثور على حيوان عروس البحر النافقة وذلك لاجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير علمي بأسباب النفوق للحيوان واتضح من المعاينة من المبدئية أن الحيوان كبير السن وضخم الحجم ونفق من أكثر من ثلاثة أيام وانتفخ وتعرض لخدوش نتيجة اصطدامه بالشعاب المرجانية أثناء طرح الامواج له للشاطئ.

وتبين وجود اصابات متفرقة بجسم عروس البحر وتم اخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة، وغرفة عمليات محافظة البحر الاحمر ومحميات البحر الاحمر.للتحقيق

ورجح مسؤولو البيئة بالبحر الاحمر أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام احد المراكب السريعة به وإصابته إصابات بالغة، بسبب رفاصات الموتور .

ويشار الى أن عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه2.5-3.2 متر (وقد يصل 4 أمتار)، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام. وخلال تناولها الأعشاب البحرية.

كما تصعد عروس البحر إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي.