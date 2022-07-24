«العتال هولدينج» تستثمر 1.2 مليار جنيه لإنشاء مشروع إدارى تجارى بالقاهرة الجديدة

تخطط شركة «العتال هولدينج» العقارية لإنشاء مشروع إدارى تجارى بمنطقة الشويفات بالتجمع الخامس باستثمارات تبلغ 1.2 مليار جنيه.

وأكد أحمد العتال الرئيس التنفيذى للشركة استحواذها على 4 أفدنة فى الشويفات بغرض إقامة مشروع إدارى تجارى، على أن يتم تنفيذه بأحدث النظم التكنولوجية.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع يبلغ 1.2 مليار جنيه، مؤكدا أن شركته لم تقرر حتى الآن اللجوء لعمليات التمويل البنكى من عدمه.

وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق الأعمال فى مشروع الشركة الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات الخاصة به.

واعتبر «العتال» أن السوق المصرية لاتزال تمتلك القدرة الجيدة للمنافسة فى ظل تنوع المشروعات المطروحة أمام العملاء، وبما يخدم جميع الشرائح المجتمعية.

وتملك «العتال هولدينج» عدة مشروعات عقارية متنوعة فى منطاق مختلفة منها «باى سايد» رأس سدر على مساحة 7 أفدنة ويتكون من 170 وحدة فندقية فاخرة وفندق بسعة 40 غرفة، بخلاف «باركلين» العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، على مساحة 27 فدانا، ويضم 1100 وحدة متنوعة.

وأوضح أن الدولة تعمل فى الوقت الحالى على دراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لشركات التطوير العقارى خاصة العاملة فى المدن الجديدة، وهو ما سيعود على هؤلاء المطورين بزيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.

وطالب بالعمل على إحداث تطوير صناعى فى المدن الجديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء والمستثمرين، معتبرا أن أحد عوامل نجاح مدينة العلمين الجديدة هو وجود منطقة صناعية بها.

كانت مجموعة العتال القابضة وقعت نهاية الشهر الماضى اتفاقية تفاهم مشترك مع شركتى «سيمنس مصر» و«سيجما» للمدن الذكية، لتنفيذ أول مجمع سكنى «Parklane» بالعاصمة الإدارية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والميتافيرس لخفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة الصيانة وتحسين أداء العمليات.

وأوضح بيان مشترك أن ذلك يتم من خلال إنشاء منصة إلكترونية تساهم فى خفض استهلاك الطاقة والتنبؤ بالأعطال ومعالجة أخطاء التشغيل حيث تم التعاقد على تنفيذ نظامى التحكم «BMS» للمبانى السكنية والتجارية وسكادا «SCADA» للبنية التحتية مما يوفر المعلومات والبيانات اللازمة لإنشاء غرفة تحكم مركزية «IOT».

ويتم من خلال الغرفة تحليل البيانات والمعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعى ودمج تكنولوجيا الميتافيرس لإجراء عمليات الصيانة والتشغيل عن بعد وربط الغرفة بأجهزة الروبوت المسئولة عن أعمال النظافة بالمجمع السكنى، بالإضافة إلى التعاون المشترك فى مجال شواحن السيارات الكهربائية والأمن الإلكترونى.