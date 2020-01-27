«العتال هولدينج» العقارية تتجه إلى البحر الأحمر

تتجه مجموعة العتال هولدينج العقارية إلى تنفيذ مشروع فندقى فى محافظة البحر الأحمر خلال 2020، الذى يضم 300 وحدة فندقية، كما تستهدف ضخ 350 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروع باركلين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وقال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس الإدارة أن الأعمال الإنشائية التى تستهدف المجموعة الإنتهاء منها تمثل جوالى %40 من المرحلة الأولى مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الجسات وكذلك الأسوار الخاصة بالمشروع.

وأضاف فى حواره لـ المال أن العتال تستهدف طرح مرحلة جديدة من مشروع باركلين خلال الفترة القادمة وتضم تلك المرحلة حوالى 400 وحدة سكنية مشيرًا إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات تقدر بحوالى 800 مليون جنيه للوحدات السكنية فقط بخلاف الجزء التجارى ونجحت الشركة فى تحقيق المستهدف لها خلال العام الماضى 2019.

وأضاف العتال أن المشروع يضم حوالى 1100 وحدة سكنية وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه. مشيرًا إلى أنه تم بيع المرحلة الأولى بالكامل والتى تضم 450 وحدة سكنية.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن المرحلة الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ محطة خلط مركزية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 6 آلاف متر يوميًا نستهدف من خلالها تغطيت الأعمال الإنشائية المطلوبة لمشروع باركلين بالإضافة إمداد أعمال المقاولات الأخرى التى حصلت عليها المجموعة فى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك توفير الإحتياجات اللازمة من الخرسانة الجاهزة للمشروعات العقارية الأخرى بالعاصمة.

وأشار العتال إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الحالى طرح مشروع فندقى بمحافظة البحر الأحمر يضم 300 وحدة بين شقق وغرفة فندقية على أن يتم تسليمه بالكامل خلال العام الحالى 2020 مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف طرح المشروع بالكامل قبل إنطلاق معرض سيتى سكيب مصر.

ولفت العتال إلى أن القطاع العقارى سيشهد حالة من النمو خلال العام الحالى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وذلك عقب نقل الوزارات إليها مشيرًا إلى أن النمو فى القطاع العقارى يأتى نتيجة عدد من القرارات التى تم اتخاذها من بينها تخفيض سعر الفائدة وكذلك مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة متناقصة %10.

وأكد أن الشركة أوشكت على الانتهاء من التصميمات النهائية لمشروعها السياحى السكنى الجديد بالعين السخنة المطل على البحر الأحمر بأحد أكثر المناطق جذبا بهضبة الجلالة بمساحة 48 فدان باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه مشيرا إلى تقسيم المشروع لجزء سياحى يطل على البحر مباشرة والجزء الخلفى للمشروع سيكون سكنى عبارة عن فيلات وعمائر بمساحات متنوعة.

وأشار إلى أن المجموعة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعين أحدهما سكنى والآخر إدارى بالإضافة إلى تنفيذ شركة العتال للمقاولات «كمقاول» لمشروعات بالعاصمة لإحدى الجهات الحكومية والشركات خاصة بعقود مقاولات بنحو 2 مليار جنيه.

ولفت العتال أن الدولة تسعى لتنشيط القطاع العقارى من خلال عدد من العوامل التى اتخذتها من بينها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وكذلك الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة فى ملف تصدير العقار ، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى سينتعش خلال الفترة القادمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة بنسبة %4.5. وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن القطاع العقارى سيشهد خلال الفترة القادمة حالة من النشاط خاصة فى الربع الثانى من العام الحالى 2020