«العتال» تنهى تنفيذ 50% من المرحلة الأولى من «باركلين» العاصمة الإدارية

كشفت شركة العتال القابضة عن الانتهاء من بناء %50 من وحدات المرحلة الأولى لمشروعها باركلين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتواصل الشركة جهودها للسير حسب الجدول الزمنى للتنفيذ.

بدء تسليم «الأولى» فى عام 2023 تزامناً مع قرب إطلاق «الرابعة»

وجاء ذلك تزامناً مع بيع %90 من المرحلة الأولى علما بأن الوحدات تبدأ من 90 إلى 190 مترا مربعا، و%95 من المرحلة الثانية، و%90 من المرحلة الثالثة وسيتم افتتاح المرحلة الرابعة قريباً.

وقال أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إنه يتم تطوير مشروع باركلين بحجم استثمارات بلغت 4 مليارات جنيه، كما بلغت مساحة المشروع 27 فدانا مقسمة على 4 مراحل، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ المول التجارى مع انتهاء المشروع ومن المخطط تسليمه فى الربع الأول من 2024.

يتكون المشروع من 4 مراحل كل مرحلة بيها 15 عمارة بإجمالى 1100 وحدة سكنية ما بين Penthouse، Duplex والاستوديوهات بمساحات مختلفة تترواح ما بين 115 إلى 355 مترا مربعا، يتميز المشروع بتوفير وحدات سكنية وإدارية وتجارية ليصبح من المشروعات متعددة الاستخدام المتميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال العتال: الشركة اعتمدت على تقديم خدمات عقارية مدروسة عن كثب لتوفير مجتمع يتميز بالراحة والمتعة والرفاهية لعملائنا لقضاء أوقاتهم.

وتابع: «رؤيتنا أن العاصمة الإدارية الجديدة هى أنسب مكان لطرح مشروع باركلين، حيث تعتبر العاصمة الإدارية أفضل المناطق التى تتمتع بأعلى عائد استثمار مرتفع مع النشاط المستمر السريع لقطاع العقارات الذى شهدناه».

وقدمت «العتال» مشروع «باركلين» لتوفير حياة تمزج بين مجتمع آمن يتمتع بتحقيق أعلى مستويات الخصوصية والأمان وبين مجتمع نابض بكل وسائل الراحة والرفاهية، ويتميز تصميم وتخطيط المشروع بسحر وجمال الطراز الإنجيلزى كما أن اسم المشروع مستوحى من أكبر الشوارع إنجلترا.

يتميز مشروع باركلين بموقع مميز، حيث يقع فى الحى السكنى منطقة الـR7 على بعد دقائق من الجامعة السويدية وبالقرب من حى السفارات والكاتدرائية وفندق الماسة وبالقرب من الحى الدبلوماسى وأرض المعارض والقصر الرئاسى ومركز المؤتمرات وحى الوزارات ودار الأوبرا وعلى محور محمد بن زايد الجنوبى، كما يطل على النهر الأخضر، فهو بالقرب من المناطق والأحياء الأكثر حيوية.

استثمار ما يفوق 150 مليون جنيه فى العام الجارى لمواصلة الإنشاءات

وأفاد بأنه تم استثمار أكثر من 250 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال العام الماضى، واستثمار أكثر من 150 مليون جنيه خلال العام الحالى للالتزام بالجدول الزمنى للأعمال الإنشائية للمشروع، علاوةً على ذلك تحملت شركة ATTCON Construction الشريك الأول لشركة العتال الاعمال الإنشائية للمشروع والتى قامت بتطوير محطة الخلط الرئيسية لتصل الطاقة الإنتاجية لها إلى حوالى 6000 متر مربع لتغطية كافة الاحتياجات الإنشائية للمشروع.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أتكون، قد حققت عقود مقاولات للغير بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2020، وتستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه خلال هذا العام

500 مليون جنيه مبيعات «باى سايد» رأس سدر المستهدفة

و توافقاً مع المخطط الزمنى لمشروع «Bayside» برأس سدر فى جنوب سيناء، سيتم تسليم المشروع خلال عام ونصف، ومع الانتهاء من الاعمال البنائية للمشروع بالكامل والدخول فى مرحلة التشطيبات النهائية، وفقاً لـ العتال، والذى أوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجارى.

يأتى مشروع «Bayside» على مساحة 7 فدان بحجم استثمارت بلغت مليار جنيه ، ويوفر المشروع 40 غرفة فندقية بالإضافة إلى 170 شقة فندقية مجهزة بالاجهزة الكهربائية وكافة المفروشات لتصبح الوحدات جاهزة للانتقال والعيش بيها مع التمتع بكافة الخدمات الفندقية.

حرصت شركة العتال القابضة على تنفيذ مشروع «Bayside» على أعلى مستوى من الجودة من حيث التصميم والتخطيط والديكورات الداخلية ولذلك تعاقدت الشركة مع المهندس ياسر البلتاجى أحد أشهر المصممين المعماريين والمهندس هانى سعد للتصميمات الداخلية للوحدات لضمان حصول العميل على أفضل جودة ممكنة.

فضلاً عن مرونة وتسيهلات الإجراءات اللإدارية للعملاء، حيث يمكن للعملاء وبكل سهولة عرض وحداتهم للإيجار او إسناد تلك المهمة لإدارة المشروع فى أى وقت خلال السنة.

أكدت شركة العتال انه تم اختيار موقع المشروع برأس سدر نظراً لكونها من المناطق الواعدة التى سيكون لها صدى قوى على خريطة السياحة فى مصر ستمتد حيث انها تعتبر من المناطق الواعدة والتى سيكون لها مكانة كبيرة على الخريطة السياحة المصرية.