«العتال القابضة» تطرح مشروع رأس سدر بمعرض «ذا ريل جيت»

قال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال القابضة، عن طرح أحدث مشروعاتهم “باي سايد” بمدينة رأس سدر للبيع في معرض ذا “ريل جيت” العقاري المزمع إقامته في الفترة من 25 إلى 27 من مارس الجاري.

وسبق وأعلنت العتال القابضة عن بداية أعمال الإنشاءات في المشروع مطلع العام الماضي والذي يصل إجمالي حجم استثماراته إلى مليار جنيه.

يمتد مشروع “باي سايد” على مساحة 7 فدان، ويتكون من 170 وحدة فندقية فاخرة مفروشة بالكامل وفندق بسعة 40 غرفة.

وأكد المهندس أحمد العتال على أن: “استراتيجية الشركة تركز عل الاهتمام بتنفيذ مشروعات عمرانية فى مناطق مختلفة تتماشى مع الخطط التنموية للدولة.

وتابع: منطقة رأس سدر في جنوب سيناء من الوجهات الواعدة وبالتالي تعد فرصة استثمارية غير مستغلة بالكامل حتى الآن، ويرجع الفضل في ذلك للطبيعة الخلابة التي حباها بها الله، والتي تكفي لجعلها إحدى أروع المناطق السياحية في مصر.

وشهدت مدينة راس سدر تطويرات هامة في البنية التحتية والطرق إلى جانب تقليل وقت الوصول إليها بفضل الأنفاق الجديدة التي أنشأتها الدولة في منطقة قناة السويس في إطار اهتمام الدولة في السنوات الأخيرة بتطوير وتنمية مناطق جنوب وشمال سيناء؛ وهو ما يجعل من رأس سدر قبلة سياحية متميزة للمستثمرين والسياح والمواطنين؛ وفقا العتال.

وأضاف العتال أن الشركة تعاقدت مع الدكتور ياسر البلتاجي، رئيس مجلس إدارة شركة ياسر البلتاجي للإستشارات الهندسية بجانب المهندس هاني سعد، المدير التنفيذي لشركة هاني سعد إنوفيشنز، للعمل على التصميمات الداخلية للوحدات.

وكشف العتال أن المشروع تم بناؤه بالكامل وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية بأحد أروع الأماكن برأس سدر، وسيتم طرح جميع وحداته للبيع بنهاية مارس الجاري ضمن مشاركة العتال القابضة في معرض “ذا ريل جيت” العقاري.

ومن المخطط البدء في تسليم وحدات “باي سايد” خلال الربع الأخير من العام الحالي، كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بحوالي 500 مليون جنيه المشروع بنهاية 2021.

طرح المرحلة الرابعة بمشروع العاصمة الإدارية

من جهة أخرى، أعلن المهندس محمد العتال، المدير التنفيذي للعتال القابضة عن طرح المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع “باركلين” بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم الوحدات الإدارية والتجارية.

وكشف محمد العتال عن الانتهاء من بيع 85% من المرحلة الأولى و95% من المرحلة الثانية و90% من المرحلة الثالثة. كما حققت الشركة مبيعات للأجانب تجاوزت 27% من حجم المشروع؛ علاوة على ذلك، تم تنفيذ 50% من المرحلة الأولى والمستهدف الإنتهاء منها بالكامل خلال العام الحالي و15% من المرحلة الثانية، ومن المخطط إتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع بنهاية 2023.

ومشروع “باركلين” هو أول مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، على مساحة 27 فدان في منطقة R7 على أربع مراحل، ويضم 1100 وحدة متنوعة بين شقق دوبلكس وبنتهاوس واستوديوهات ووحدات إدارية وتجارية.

وقد قامت الشركة بضخ استثمارات تزيد عن 250 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الماضي، كما رصدت 150 مليون جنيه قابلة للزيادة لأعمال الإنشاءات خلال 2021.

ذراع المقاولات

وتتولى “أتكون” للمقاولات التابعة لمجموعة العتال أعمال الإنشاءات في المشروع بالكامل، حيث تم إنشاء محطة خلط مركزية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 6 آلاف متر مكعب يوميًا، لتغطية احتياجات الأعمال الإنشائية بالمشروع. ومن الجدير بالذكر أن شركة أتكون، قد حققت عقود مقاولات للغير بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2020، وتستهدف تحقيق 1.5 مليار جنيه خلال هذا العام.

وأشار المهندس أحمد العتال في ختام حديثه إلى أن العتال القابضة تعمل الآن على تأسيس شركة جديدة تنضم لمجموعة شركات العتال لتتولى إدارة وتأجير الشقق الفندقية في مشروعات الشركة في رأس سدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: “لدينا الآن إدارة لتجهيز المباني والوحدات تابعة لشركة “أتكون” للمقاولات نفذت بالفعل العديد من المشروعات لسفارات أجنبية في مصر، ونقوم حاليًا بفصل تلك الإدارة عن شركة المقاولات لتكون نواة للشركة الجديدة المقرر إطلاقها في الربع الثاني من 2021″.