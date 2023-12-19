«العبيكان» تفاوض «سور الفرنسية» لتحسين منظومة إدارة محطات المياه فى باريس

كشف هشام دنانة رئيس مجلس إدارة مجموعة “العبيكان مصر” عن إجراء مفاوضات مع شركة «سور» الفرنسية بهدف تقديم حلول رقمية لتحسين منظومة إدارة المياه فى باريس.

وتابع “دنانة” – فى حواره مع برنامج “CEO Level “ الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” ويُذاع على قناة “ALMAL TV” بموقع “يوتيوب” – إن الاتفاقية تأتى على غرار التجربة التى تمت فى السعودية والتى تشمل تقديم حلول رقمية لصيانة محطات المياه وزيادة فعاليتها وعمرها الافتراضي.

وأشار إلى أن شركته تعتزم تقديم الحلول الرقمية لإدارة المياه فى مصر ضمن خططها المستقبلية فى ظل التحديات التى تواجهها فى هذا الملف.

على صعيد آخر، قال “دنانة” إن طرح “العبيكان مصر” فى البورصة المصرية أمر وارد، ولكن بعد مرور 3 أعوام، تتمكن خلالها الشركة من الوصول إلى مستويات ربحية مرتفعة وإيرادات ضخمة.

وأوضح أنه يتم تهيئة الشركة للطرح من خلال التوسع جغرافيًا وزيادة عدد الحلول المقدمة من قبلها وبالتالى زيادة عوائدها بصورة تسمح لها بجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن شركته تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال 3 سنوات إلى 10 إلى 15 مليون دولار من جميع الأسواق المتواجدة بها، إذ ستشكل الإيرادات من مصر نحو 5 ملايين.

وأضاف أن “العبيكان” للحلول الرقمية فى مصر تابعة بشكل كامل فى الوقت الحالى لمجموعة “العبيكان” بالسعودية.

وتابع: إن الاستحواذ على كيانات أخرى فى مجال الحلول الرقمية محليًا مطروحًا أمام الشركة خلال الفترة المقبلة.

تفعيل الاتفاقية مع «غرفة صناعة التكنولوجيا» ودراسة الاستحواذ على كيانات بالمجال

ولفت إلى أن شركته وقعت اتفاقية مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات منذ شهرين، بهدف الشراكة مع الكيانات التى لديها حلول رقمية فى هذا المجال، من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ والتشغيل الفعلى العام المقبل.