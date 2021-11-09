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العبور للاستثمار العقاري تنفذ عمليات بقيمة 172 مليون جنيه للخليجية للإنشاءات

خطاب الإسناد صدر أمس
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منى عبدالباري 12:27 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 12:27 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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قالت شركة العبور للاستثمار العقاري إنها حصلت على موافقة لتنفيذ عمليات إنشاء بقيمة 172 مليون جنيه، لصالح الشركة الخليجية للإنشاء والتعمير.

خطاب الإسناد صدر أمس

وقالت العبور في إفصاح للبورصة المصرية اليوم إن خطاب الاسناد صدر أمس الاثنين.

يشار إلى أن أرباح العبور تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة  28.74%، على أساس سنوي، ليسجل صافي أرباحها  455.92 ألف جنيه، مقابل 639.82 مليون جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

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وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة، لتصل إلى 29.28 مليون جنيه، مقارنة بـ44.93 مليون جنيه خلال النصف الاول من 2020.

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بقلم منى عبدالباري

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