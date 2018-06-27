العبور تنفذ مستشفى جديدًا بتكلفة 300 مليون جنيه

المال - خاصقال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار استخراج أمر إسناد لصالح شركه تبارك لبناء مستشفى بالمدينة بطاقة 175 سريرا، بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، كما تم فتح المشروع ماليًا، وسيتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه جار تنفيذ مبنى جهاز للمدينة، وتم الانتهاء



المال – خاص

قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار استخراج أمر إسناد لصالح شركه تبارك لبناء مستشفى بالمدينة بطاقة 175 سريرا، بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، كما تم فتح المشروع ماليًا، وسيتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه جار تنفيذ مبنى جهاز للمدينة، وتم الانتهاء من تنفيذ 51 مشروعًا خدميا لافتا إلى إنشاء 3 مدارس، وجار تنفيذ مثلها، علاوة غى طرح 5 أخرى بالأحياء المختلفة للمدينة، وحدتين صحيتين.

وأوضح عمران أنه جار تجهيز إجراءات طرح مرافق لقطع الأراضى بمساحات مختلفة، بمناطق الأكثر تميزا 3 و4 و5 و6، ضمن توسعات 2600 فدان، لافتا إلى عدم توافر أراض صناعية جديدة لطرحها.