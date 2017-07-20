العبور تستهدف مشروعات تنموية بـ2.2 مليار جنيه

رضوى عبد الرازققال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز يعتزم تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بقيمة 2.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى.وأشار إلى أن الجهاز يعتزم استغلال الجزء الأكبر من موازنة العام المالى فى مشروعات الإسكان، هى الإسكان الاجتماعى، وسكن مصر، والمرحلة الثالثة من مشرو

رضوى عبد الرازق

قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز يعتزم تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بقيمة 2.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى.

وأشار إلى أن الجهاز يعتزم استغلال الجزء الأكبر من موازنة العام المالى فى مشروعات الإسكان، هى الإسكان الاجتماعى، وسكن مصر، والمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر.

وأضاف أن الجهاز انتهى مؤخرًا من إسناد مناقصات تنفيذ 86 عمارة، من إجمالى 130 عمارة، طرحهم بمشروع الإسكان المتميز الجديد «سكن مصر»، وجارى إسناد العمارات المتبقية خلال أيام، ويبلغ إجمالى الوحدات التى تنفذ 3120 وحدة سكنية، وحتى الآن لم يستقر على مساحات الوحدات بالمشروع.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى مؤخرًا من طرح تنفيذ 34 عمارة، بإجمالى 816 وحدة، ضمن المرحلة الثالثة بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، وتنفيذ 6000 وحدة سكنية بالمشروع بالمدينة، منها 2136 وحدة، بإجمالى 89 عمارة، بالمرحلة الأولى و3024 وحدة، بإجمالى 126 عمارة بالمرحلة الثانية.

وأضاف أن الجهاز ينفذ 26448 وحدة، بإجمالى 1102 عمارة بالإسكان الاجتماعى.

ويجرى تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية، والأحياء القديمة بالمدينة، وتطوير مدخل المدينة بالمحور الرئيسى، لتخفيف الحركة، ومعدل السريان، وحل مشكلة الاختناق عند مدخل المدينة، وإنشاء نفقين لحل مشكلة التقاطعات، والتكدس المرورى عندها، بإجمالى تكلفة 80 مليون جنيه، كما انتهى الجهاز من تطوير خط 10 ليكون محوراً موازياً للمحور الرئيسى، يربط بين طرق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وطريق القاهرة بلبيس، بإجمالى تكلفة 40 مليون جنيه، ويجرى تطوير المحور الغربى وذلك لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة وتذليل المشكلات التى تواجه الاستثمار من قبل نقل البضائع، إضافة إلى استكمال تطوير الأحياء القديمة وتنسيق موقع وجزر مختلف الأحياء.

وفى قطاع الخدمات، يجرى الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بحى الشباب، ومدرستين تجريبيتين بالحى الرابع، ومركز المدينة، ومكتبة ثقافية بالحى الأول، ومركزين طبيين بالحى الثانى، ومركز طبى بالحى العائلى، ووحدة إسعاف بالمنطقة الصناعية، ومدرستين للتعليم الأساسى، و10 أسواق تجارية، ومركزين طبيين، وحضانتين بالإسكان الاجتماعى، كما يجرى تنفيذ موقف سيارات أجرة، وموقف الأتوبيس الإقليمى، وسوق اليوم الواحد، ومنفذ بيع منتجات المصانع، وقسم شرطة بالحى التاسع، ومركز شباب بالحى الثالث، بجانب تنفيذ مدرسة للمتفوقين، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتُعد المدرسة الأولى من نوعها على مستوى المدن الجديدة، ومدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومدرسة على النموذج اليابانى، ويجرى الإعداد لطرح مدرسة ضمن مدارس النيل.