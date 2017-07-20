العبور تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بـ2.2 مليار جنيه

رضوى عبد الرازق كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، عن اعتزام الجهاز تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بقيمة 2.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى.وأشار إلى أن الجهاز يعتزم استغلال الجزء الأكبر من موازنة العام المالى فى مشروعات الإسكان، وهى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر، والمرحلة

رضوى عبد الرازق



كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، عن اعتزام الجهاز تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بقيمة 2.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى.

وأشار إلى أن الجهاز يعتزم استغلال الجزء الأكبر من موازنة العام المالى فى مشروعات الإسكان، وهى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر، والمرحلة الثالثة من مشروع دار مصر.

وأضاف أن الجهاز انتهى مؤخرًا من اسناد مناقصات تنفيذ 86 عمارة من إجمالى 130، تم طرحهم بمشروع الإسكان المتميز الجديد سكن مصر، وجارٍ إسناد العمارات المتبقية خلال أيام، ويبلغ إجمالى الوحدات التى سيتم تنفيذها 3120 وحدة سكنية.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على مساحات الوحدات بالمشروع.

وإشار إلى أن الجهاز انتهى مؤخراً من طرح تنفيذ 34 عمارة بإجمالى 816 وحدة، ضمن المرحلة الثالثة بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، ويتم تنفيذ 6000 وحدة سكنية بالمشروع بالمدينة، منها 2136 وحدة بإجمالى 89 عمارة بالمرحلة الأولى، و3024 وحدة بإجمالى 126 عمارة بالمرحلة الثانية.

وأضاف أن الجهاز يقوم بتنفيذ 26448 وحدة بإجمالى 1102 عمارة بالإسكان الاجتماعي.

ويجري تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية والأحياء القديمة بالمدينة، ويجري تطوير مدخل المدينة بالمحور الرئيسي وذلك لتخفيف الحركة ومعدل السريان وحل مشكلة الاختناق عند مدخل المدينة، وإنشاء نفقين لحل مشكلة التقاطعات والتكدس المروري عندها، بإجمالي تكلفة 80 مليون جنيه.

كما انتهى الجهاز من تطوير خط 10 ليكون محوراً موازياً للمحور الرئيسي يربط بين طرق مصر الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة بلبيس، بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه، ويجرى تطوير المحور الغربي وذلك لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة وتذليل المشكلات التي تواجه الاستثمار من قبل نقل البضائع، إضافة إلى استكمال تطوير الأحياء القديمة وتنسيق موقع وجزر مختلف الأحياء.

وفي قطاع الخدمات، يجري الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بحي الشباب، ومدرستين تجريبيتين بالحي الرابع ومركز المدينة، ومكتبة ثقافية بالحي الأول، ومركزين طبيين بالحي الثاني، ومركز طبي بالحي العائلي، ووحدة إسعاف بالمنطقة الصناعية، ومدرستين للتعليم الأساسي، و10 أسواق تجارية، ومركزين طبيين، وحضانتين بالإسكان الاجتماعي.

كما يجري تنفيذ موقف سيارات أجرة، وموقف الاتوبيس الإقليمي، وسوق اليوم الواحد، ومنفذ بيع منتجات المصانع، وقسم شرطة بالحي التاسع، ومركز شباب بالحي الثالث، بجانب تنفيذ مدرسة للمتفوقين، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتُعد المدرسة الأولي من نوعها علي مستوي المدن الجديدة، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومدرسة علي النموذج الياباني، ويجري الإعداد لطرح مدرسة ضمن مدارس النيل.