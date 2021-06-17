«العبور الجديدة»: وحدة مرور ومحطة فحص سيارات لتوفير الخدمات بالمدينة

أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص للمركبات، تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان بحى الكرامة على مساحة 7 أفدنة، فى إطار الدور التنموى لجهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير كافة الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح أن وحدة المرور تتكون من (مدرسة قيادة – وحدة فحص فنى – مبنى إدارى – ورش ومحطة وقود)، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة لسكان المدينة.

وأكد المهندس أحمد على، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، لا سيما بالمناطق السكنية، بجانب دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.