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«العبور الجديدة»: وحدة مرور ومحطة فحص سيارات لتوفير الخدمات بالمدينة

تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان على مساحة 7 أفدنة
أحمد صبحي 12:19 م, الخميس, 17 يونيو 21 12:19 م, الخميس, 17 يونيو 21

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أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص للمركبات، تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان بحى الكرامة على مساحة 7 أفدنة، فى إطار الدور التنموى لجهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير كافة الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح أن وحدة المرور تتكون من (مدرسة قيادة – وحدة فحص فنى – مبنى إدارى – ورش ومحطة وقود)، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة لسكان المدينة.

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وأكد المهندس أحمد على، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، لا سيما بالمناطق السكنية، بجانب دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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