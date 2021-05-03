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“العبور الجديدة” تغمر الحدائق بالمياه لمنع تجمع المواطنين في ” شم النسيم “

الحكومة طبقت "آليات غير تقليدية" لمكافحة التجمعات
شرين طه 5:31 م, الأثنين, 3 مايو 21 5:31 م, الأثنين, 3 مايو 21

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رفع المسؤولون في مدينة العبور الجديدة، درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات محتملة للمواطنين، اليوم، الذي يوافق احتفال المصريين بـ” شم النسيم “.

وفي إطار الإجراءات الرامية إلى منع تجمع المواطنين، قام جهاز المدينة بغمر الحدائق والمنتزهات بالمياه حتى لا يتسنى لأحد الاحتشاد فيها.

وقال المهندس أحمد علي رئيس جهاز العبور الجديدة، إن التعامل يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة.

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وتطبق مصر إجراءات احترازية خاصة في أيام الإجازات الرسمية المتتالية والتي بدأت منذ الخميس الماضي وتنتهي اليوم الإثنين لمنع تفشي فيروس كورونا.

وخلال جولة له بالمدينة، ظهر يوم شم النسيم ، اتسمت شوارع العبور الجديدة بالهدوء التام سواء في الشوارع أوالحدائق العامة.

وقال علي لجريدة “المال”، إن الحكومة طبقت “آليات غير تقليدية” لمكافحة تجمع المواطنين في شم النسيم، ومن بينها غمر الحدائق بالمياه.

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وأوضح: “يتم حالياً ري المتنزهات والحدائق المفتوحة بنظام الغمر بمياه الرى المعالجة للحد من التكدسات”.

وطالب رئيس جهاز العبور المواطنين بعدم الذهاب إلى المتنزهات حرصاً على سلامتهم.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا بإغلاق الحدائق العامة وتقييد فترات عمل المحال التجارية خلال العطلة للحد من حركة المواطنين.

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بقلم شرين طه

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