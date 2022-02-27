«العبور الجديدة» تعلن طرح 7 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني

مساحات تتراوح بين 20 إلى 40 مترًا

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن طرح 7 محال تجارية، وصيدلية، للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح بين 20 إلى 40 متر مربع، بالمركز التجاري رقم (14) بمنطقة عمارات سكن مصر في منطقة الـ 2600 فدان بالمدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد، وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو صيدلية، بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022.

2-حدد الجهاز مبلغ 25000 يتم سداده، كتأمين دخول المزاد في موعد غايته جلسة السداد.

3-يتم استكمال سداد نسبة 10%، فضلاً عن نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد عقب رسو المزاد مباشرة.

4-ويتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

5-وتابع الجهاز: يتم سداد الباقي، ما يعادل نسبة 90% من ثمن المحل من خلال طريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لدمة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية.

ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية الدخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

جدير بالذكر أن المزاد يخضع لأحكام الثانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.