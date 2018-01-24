العبوات الطبية : نفاوض البنك الأهلى بشأن تأشيرة السجل التجارى

رجب عز الدينقالت شركة العبوات الطبية إنها تُجري تفاوضًا مع البنك الأهلى للحصول على الموافقة بعدم الممانعة بالتأشير بالسجل التجارى.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان "تجميد صلاحيات مجلس إدارة العبوات الطبية لحين موافقة السجل التجارى".

رجب عز الدين





قالت شركة العبوات الطبية إنها تُجري تفاوضًا مع البنك الأهلى للحصول على الموافقة بعدم الممانعة بالتأشير بالسجل التجارى.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان “تجميد صلاحيات مجلس إدارة العبوات الطبية لحين موافقة السجل التجارى”.

وقالت الشركة، فى نوفمبر الماضى، إنها ما زالت مرهونة رهنًا رسميًّا عقاريًّا وتجاريًّا لصالح البنك الأهلي ضمانًا للقرض الممنوح لها، وأنها لم تقم ببيع أرض المصنع أو جزء منها.

وأعلن البنك الأهلي المصري، فى ديسمبر الماضى، السير في إجراءات استرداد القرض الممنوح للشركة، والبالغ 68.4 مليون جنيه.