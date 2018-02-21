العبوات الطبية تحصل على موافقة البنك الأهلى بخصوص السجل التجارى

رجب عز الدين قالت شركة العبوات الطبية، إن مجلس إدارتها انتهى من التفاوض مع البنك الأهلى، بخصوص الحصول على الموافقة بالتأشير على السجل التجارى. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تم التأشير رسميًا على عزل مجلس الإدارة السابق بالكامل، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والموافقة على تحد

رجب عز الدين

قالت شركة العبوات الطبية، إن مجلس إدارتها انتهى من التفاوض مع البنك الأهلى، بخصوص الحصول على الموافقة بالتأشير على السجل التجارى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “تم التأشير رسميًا على عزل مجلس الإدارة السابق بالكامل، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والموافقة على تحديد صلاحيات واختصاصاته”.

ودخلت الشركة فى مفاوضات مع البنك منذ يناير الماضى، للحصول على عدم ممانعته بالتأشير بالسجل التجارى.

وقالت الشركة، فى نوفمبر الماضى، إنها ما زالت مرهونة رهنًا رسميًّا عقاريًّا وتجاريًّا لصالح البنك الأهلي ضمانًا للقرض الممنوح لها، وأنها لم تقم ببيع أرض المصنع أو جزء منها.

وأعلن البنك الأهلي المصري، فى ديسمبر الماضى، السير في إجراءات استرداد القرض الممنوح للشركة، والبالغ 68.4 مليون جنيه.