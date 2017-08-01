العبار يتفاوض على مشروع سكني بالعاصمة الإدارية

أحمد عاشور:اتفقت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، على إعادة فتح باب التفاوض لإنشاء مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أكثر من عام ونصف من إعلان الانسحاب رسمياً من المشروع، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية بمدينة

أحمد عاشور:

اتفقت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، على إعادة فتح باب التفاوض لإنشاء مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أكثر من عام ونصف من إعلان الانسحاب رسمياً من المشروع، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار لقاء مع وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية لبحث الأراضى المقرر الحصول عليها، ورفضت الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى.

وأعلن العبار فى يناير 2016 عن انسحابه من اتفاق مبدئى، تم التوقيع عليه فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، لعدم التوصل لاتفاق مرضى مع وزارة الإسكان.

وأكد مصدر مسئول بشركة إعمار مصر لـ«المال» سعى الشركة نحو توسعة حجم استثماراتها فى السوق المصرى، لافتاً إلى أن الاولوية حاليا لمدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة مهتمة أيضا بالفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من المناطق الأخرى، وقد تنفذ بها مشروعات قريبا، مشيراً إلى الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يرجح إمكانية تنفيذ مشروعات بها فى مرحلة لاحقة.

وقالت وزارة الاستثمار فى بيان لها أمس أن سحر نصر التقت بالعبار وأعرب عن رغبته فى زيادة استثماراته فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين، مشيرا إلى نيته فى ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومحافظتى القاهرة وجنوب سيناء.

واتفق الجانبان على قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية فى المشروعات التى يعتزم «العبار» إقامتها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحافظتى القاهرة وجنوب سيناء.

وأوضحت أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية التى تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات، وتتضمن نحو 600 فرصة استثمارية فى المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب.

ونفذت إعمار مصر العديد من المشروعات الكبرى المتميزة فى السوق المصرى منها أب تاون وميفيدا بالتجمع الخامس ومراسى بالساحل الشمالى.