العبار : الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر وتقدمنا لتطوير المباني الحكومية بالقاهرة

قال مؤسس “إعمار العقارية”، محمد العبار في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، إن الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر، مشيرا إلى تقدم شركته للعمل على تطوير المباني الحكومية بالقاهرة.

وأشار العبار إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 3 آلاف غرفة فندقية بمصر في وقت ارتفعت فيه نسبة السياحة الخليجية للساحل الشمالي إلى 55% من الإجمالي هذا العام.

وأشار العبار إلى اهتمام “إعمار” بالاستثمار في المباني الحكومية الشاغرة في مصر، مؤكدا التقدم بطلب رسمي لإعادة هيكلة المباني الحكومية في القاهرة.

وتابع :”لدينا رغبة للاستثمار في تطوير المباني الحكومية بوسط القاهرة سواء من خلال “إعمار” أو “إيجل هيلز”، وقد تقدمنا رسميا للحكومة المصرية بطلب للعمل سواء لإعادة الترميم أو البناء”.

وقال العبار إن “الساحل الشمالي في مصر حقق معدلات نمو في السنوات الماضية فاقت نظرتنا المتفائلة، وهناك حاجة لدعم البنية التحتية لقطاع الترفيه والفنادق والمطاعم مع زيادة عدد الزوار والوافدين”.

وتابع :”مصر لديها نحو 200 ألف غرفة فندقية مثل الإمارات، بينما تمتلك تركيا نحو 1.5 مليون غرفة، لذلك يجب أن تمتلك مصر نحو 2 مليون غرفة فندقية والحكومة لديها توجه لذلك بدعم من زيادة الوافدين”.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في مصر قال العبار، إن الوقت الحالي يعد الأفضل للاستثمار في مصر، قائلا :”الظروف الاقتصادية الحالية ستنتهي”.

العبار: نخطط لزيادة الاستثمارات في السعودية

وأكد العبار، أن الشركة لديها خططا لزيادة الاستثمارات العقارية في السعودية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى النمو الكبير في المملكة يدعم الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل، موضحا: “أعمال إعمار تتأثر إيجابيا بخطط التحفيز والزخم الاقتصادي الكبير في السعودية”.

وقال العبار إن أعمال “إعمار” في السعودية تمثل نحو 10% من أعمال المجموعة.

وأوضح أن أغلب استثمارات المجموعة ترتكز في دبي وهناك كذلك المملكة العربية السعودية والهند وتركيا ومصر.