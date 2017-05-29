العبادي : إعلان النصر في الموصل سيكون قريبًا

سبوتنيك قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن إعلان النصر بشكل كامل في الموصل، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، سيكون قريبًا. وكان العبادي، رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلّحة العراقية، قد وصل، اليوم الاثنين، إلى مدينة الموصل، التي تشهد معارك بين…

سبوتنيك

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن إعلان النصر بشكل كامل في الموصل، وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، سيكون قريبًا.





وكان العبادي، رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلّحة العراقية، قد وصل، اليوم الاثنين، إلى مدينة الموصل، التي تشهد معارك بين القوات الحكومية وتُعاونها قوات الحشد الشعبي العراقي، والجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على الموصل، وتم التغلب عليها في مناطق عدة من المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي إن “رئيس الوزراء سيتفقد قطاعات قواتنا البطلة”، ونشر المكتب صورًا للعبادي في الموصل وهو يرتدي زيًّا عسكريًّا، أثناء زيارة لقوات الحشد الشعبي العراقية.