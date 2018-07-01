العاهل المغربي: «الفساد يعيق التنمية في أفريقيا»

وكالات:قال العاهل المغربي، محمد السادس، إن «الفساد ينخر جسم القارة الأفريقية مما يشكل عقبة أمام إرساء الديمقراطية».وطالب الملك، في كلمة وجهها إلى قمة نواكشوط قرأها نيابة عنه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء الأحد، بتضافر الجهود والعمل معا للقضاء على الفساد.وأكد أن &laq

وكالات:

قال العاهل المغربي، محمد السادس، إن «الفساد ينخر جسم القارة الأفريقية مما يشكل عقبة أمام إرساء الديمقراطية».

وطالب الملك، في كلمة وجهها إلى قمة نواكشوط قرأها نيابة عنه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء الأحد، بتضافر الجهود والعمل معا للقضاء على الفساد.





وأكد أن «محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب، مشيرا إلى أنه «لا سبيل إلى النجاح إلا من خلال التزام سياسي صادق وتضافر الجهود المخلصة على مستوى العمل الحكومي، وعلى صعيد المشاركة المدنية».

وتتواصل في قصر المرابطين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط القمة الأفريقية التي تنظم تحت شعار «كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا».