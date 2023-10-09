العاهل السعودي يوافق على رفع الحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الضوء الاخضر لرفع الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وافق العاهل السعودي أيضا على استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن واستمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كما شملت الموافقة استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة ديسمبر، وتفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.