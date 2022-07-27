العاهل البحريني يصادق على إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية - المصرية للتعاون الاقتصادي

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسوما بالتصديق على الاتفاق بين حكومة البحرين ومصر بشأن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية – المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

وأكدت وكالة أنباء البحرين، أن المرسوم نص في المادة الأولى على المصادقة على الاتفاق بين حكومة مصر والبحرين بشأن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الموقَّع في مدينة المنامة بتاريخ 29 يونيو 2022 والمرافق لهذا المرسوم.

كما نصت المادة الثانية على تكليف وزير المالية والاقتصاد البحريني بتنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.