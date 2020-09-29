العام بـ 10 آلاف جنيه.. اكتشاف كيان تعليمي وهمي بالجيزة وضبط مديره

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن كيان تعليمي وهمي بمحافظة الجيزة، يديره أحد الأشخاص زعم بأنه وكيل جامعة أجنبية للنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية مقابل مبالغ وصلت إلى 10 آلاف جنيه عن العام الدراسي الواحد، والاستيلاء على أموالهم، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

كيان تعليمي وهمي يستغل اسم جامعة أجنبية

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الغربية- يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وأضافت التحريات أنه أعلن عبر مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية، زاعمًا كونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية.

وأشارت التحريات إلى أنه زعم كون الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية بمجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي ببطاقات الرقم القومى والاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات.

إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها، تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسي.

شهادات جامعية ودورات تدريبية مزورة

وتمكن من خلال ذلك في استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 7 إلى 10 آلاف جنيه عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية المشار إليها، وعُثر بداخلها على 2 شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبتان لجامعة أجنبية “مزورتان بالكامل”.

وعثرت على 2 شهادة قياس مستوى مهارة “مزورتان بالكامل”، 18 صورة شهادة دراسة فى مجالات مختلفة منسوب لعدد من الجامعات المصرية يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بمنحهم شهادات دراسية مماثلة ومعتمدة من تلك الجامعات، 2 صورة لبطاقتى رقم قومي مدون بهما “الأولى الحصول على بكالوريوس هندسة، والثانية مشغل مضخات نفط وغاز” لإيهام ضحاياه بتغيير المؤهل والمهنة فى البطاقة بوجب الشهادات الممنوحة من الأكاديمية.

مضبوطات بالأكاديمية

ووجدت مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والمستندات الخاصة لراغبي الالتحاق بها، 491 إيصال إستلام نقدية بلغت إجماليها 750 ألف جنيه تقريبًا، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو الشار إليه، وأمكن الاستدلال على 4 من ضحاياه والذين قرروا بأن المتهم تمكن من الاستيلاء من كلٍ منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 3 إلى 12 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.