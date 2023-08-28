ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي، لغات) ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي الجديد 2024.. موعد البداية وقيمة المصروفات لجميع الصفوف التعليمية

العام الدراسي الجديد 2024.. موعد امتحان الفصليين الدراسيين

يبحث أولياء أمور الطلاب في كافة المراحل التعلمية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 بالمدارس عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وتحديد موعد انعقاد امتحان الفصلين الدراسيين لكل مرحلة تعليمية بكافة محافظات الجمهورية.

موعد بدء العام الدراسي.. التيرم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي، لغات) ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 عقب انهاء كافة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 28 يناير 2024 على أن يبدأ الترم الثاني يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 30 مايو 2024.

مصروفات الدراسة للعام الجديد 2023-2024



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة مصروفات الدراسة للعام الجديد 2023-2024 والتي يمكن سدادها من خلال كافة مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 بالمدارس وهي كما يلي :-

مصروفات الصف مرحلة رياض الأطفال للطلاب 205 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي للطلاب 205 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 37.10 جنيه.

مصروفات الصف الأول الإعدادى للطلاب 205 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 119.50 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 34 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي العام للطلاب 520 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 292.92 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 65.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي خدمات للطلاب 2220 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1142.95 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 65.90 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي الفني للطلاب 220 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 132.90 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 50.90 جنيه.

مصروفات الصف الثاني والثالث الثانوي للخدمات للطلاب 2020 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1025.45 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 800.90 جنيه.