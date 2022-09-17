العام الدراسي الجديد 2023.. خطة زمنية محكمة تسير عليها المنظومة التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد العام الدراسي الجديد 2023، مؤكدة أن مطلع أكتوبر المقبل، هو بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، وحددت الوزارة خطة العام الدراسي الجديد 2023 الزمنية التي تسير عليها المنظومة التعليمة خلال هذا العام كما حددت الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

وتجري المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 الشهر المقبل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل العام الدراسي الجديد 2023.. والخطة الزمنية المحكمة التي تسير عليها المنظومة التعليمية..

العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الدولية

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية بداية من غد الأحد، ويأتي ذلك بناء على قرار وزير التربية والتعليم الأخير حيث أعلن عن بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية أنه سيكون الأحد 18 سبتمبر 2022، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة، وأفادت الوزارة أنه لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد مرة أخرى.

العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الحكومية والخاصة والأزهر

أعلن الدكتور رضا حجاز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق العام الدراسى الجديد في المدارس الحكومية والخاصة والخاصة لغات والرسمية لغات بداية من السبت الموافق 1/10/2022، حتى الخميس 26 يناير 2023، ومن المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2023، وتستمر لمدة أسبوعين وبعدها يحصل الطالب على إجازة لمدة 14 يوما.

العام الدراسي الجديد 2023.. جدول امتحانات الفصل الثاني

وتستكمل مدارس الجمهورية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو 2023، ووفقا للجدول تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تعقد بدايتها السبت 10 يونيو 2023 على أن تستمر لمدة شهر لمختلف الشعب.

العام الدراسي الجديد 2023 في الجامعات المصرية

أصدر المجلس الأعلى للجامعات؛ بيانا عن العام الدراسي الجديد للجامعات 2022، وحدد فيه الخريطة الزمنية بالجامعات، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2022 السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023، وفقًا للخطة الزمنية.

وأوضح المجلس، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، تبدأ 9 يناير 2022، وتنتهي 26 يناير 2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2022 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2022.