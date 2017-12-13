العاملين بالبناء والأخشاب توقع اتفاقية عمل مع تيتان للأسمنت

إيمان عوف وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفاقية عمل جماعي مع شركة تيتان للأسمنت، والتي تخص العاملين في شركتي الإسكندرية وبني سويف . وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أولها احتساب إجمالي الدخل الشهري على

إيمان عوف

وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفاقية عمل جماعي مع شركة تيتان للأسمنت، والتي تخص العاملين في شركتي الإسكندرية وبني سويف .



وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أولها احتساب إجمالي الدخل الشهري على المرتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة أو مستقبلية ومنحة عيد العمال وبدل التمثيل وبدل التفرغ وبدل التميز وبدل طبيعة العمل .





وأقرت الاتفاقية بإلزام الشركة بصرف العلاوات الاستثنائية التي يصدر بها قرار ملزم من الدولة، وصرف الزيادات السنوية وفقا لقانون العمل على الراتب الأساسي التأميني .



وجاء في الاتفاقية زيادة الدخل الشهري المقرر وفقا لراتب شهر ديسمبر 2017 بنسبة 14%، ومنح العاملين أصحاب الأداء المتميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوي بنسبة قد تصل إلى 10% إضافية وفقا لآخر راتب حصل عليه العامل .



وأقرت الاتفاقية تعديل النظام المالي السنوي للإداريين، فضلا عن استمرار نظام العمل بحافز الكلنكر السنوي للفنيين والإداريين المستفيدين منه حاليا .

أما في البند الثاني المتعلق بالأرباح، تضمنت الاتفاقية زيادة الدفعات الشهرية التي تسدد من تحت حساب الأرباح المستحقة من 9 شهور إلى 12 شهر، وفي حالة إذا ما قل مبلغ الأرباح عن مجموع ما تم صرفه للعاملين شهريا لن يتم خصم اية مبالغ من العاملين .

وجاء في البند الثالث من الاتفاقية المتعلق بالزيادة السنوية، أقرت الاتفاقية منح زيادة سنوية للعاملين بنسبة 5% من يناير 2019، وبما يآ 2020، ويتم النظر على تعديل الدخل الشهري للعاملين في ضوء الملاءة المالية للشركة واعتبارات وظروف العمل، بالإضافة إلى زيادة نسبة المشاركة التي تسددها الشركة لشركة التأمين في صندوق الادخار بحد أقصى 2% على ما يدفعه العاملين والشركة

